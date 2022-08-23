Когда преступник в детективе — ты сам: в прокат выходит триллер «Идеальное убийство»

25 августа в российских кинотеатрах выйдет американо-латвийский триллер «Идеальное убийство». Самое то для зрителей, жаждущих закрученных сюжетов.

Двое приятелей возвращаются ночью из клуба домой и случайно сбивают девушку на велосипеде. Бедняжка мертва, но один из мужчин выступает за то, чтобы замести следы и не сдаваться полиции. Тем временем следствие решило, что это было не рядовое ДТП, а спланированное нападение маньяка. Сестра погибшей ведет свое расследование и в довесок ко всему оказывается возлюбленной одного из незадачливых героев. Но интрига о том, кто в этой истории главный злодей, будет держаться до самого конца.