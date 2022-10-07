Когда альпинизм перестает быть веселым: в кино выйдет триллер «Вершина страха»

Для всех, кто следил за восхождением Виктории Бони на гору Манаслу, 13 октября в российских кинотеатрах выйдет новый зрелищный триллер «Вершина страха».

Это история о группе молодых экстремалов, решивших покорить одну из наиболее опасных гор в Альпах, где уже немало альпинистов рассталось с жизнью. Мужчины не намерены отступать, но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, который превратит их и без того опасное путешествие в борьбу со смертоносной стихией.