Когда альпинизм перестает быть веселым: в кино выйдет триллер «Вершина страха»

Фильм расскажет о борьбе за выживание на горном пике.
«Вершина страха»

«Вершина страха». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

Для всех, кто следил за восхождением Виктории Бони на гору Манаслу, 13 октября в российских кинотеатрах выйдет новый зрелищный триллер «Вершина страха».

Это история о группе молодых экстремалов, решивших покорить одну из наиболее опасных гор в Альпах, где уже немало альпинистов рассталось с жизнью. Мужчины не намерены отступать, но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, который превратит их и без того опасное путешествие в борьбу со смертоносной стихией.

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Картину сняли во Франции британские кинематографисты. В главных ролях — Райан Филлипп («Измена», «Война по принуждению», «Франклин») и Фредди Торп («Овердрайв»).

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