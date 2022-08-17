Китайский ответ домашнему насилию: в кино выходит боевик «Развод в стиле кунг-фу»

18 августа в российских кинотеатрах выйдет франко-бельгийский фильм «Развод в стиле кунг-фу». Название само по себе многообещающее.

Сюжет тоже весьма актуальный. Главная героиня столкнулась с проблемой домашнего насилия: чуть что, муж поднимает на нее руку, но женщина боится разводиться, желая сохранить семью ради дочери, и просто боится новой порции тумаков.

Как фея-крестная в сказке, на помощь ей приходит таинственным китайский мастер кунг-фу. Он обучает домохозяйку боевым искусствам, и теперь разговор с домашним тираном будет идти по другим правилам.