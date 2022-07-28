Как становятся мужчинами: в кино вышел современный российский фильм «Нахимовцы»

28 июля в прокат вышел отечественный семейный фильм «Нахимовцы». Как следует из названия, он рассказывает о жизни курсантов Нахимовского училища в Санкт-Петербурге.
По сюжету бравый капитан хочет, чтобы его сыновья-близнецы продолжили династию морских офицеров, и оправляет их в легендарное учебное заведение. Вот только парни, как и большинство современных подростков, думают только о развлечениях и легких деньгах. Желания юных героев приводят их на скользкую дорожку криминала. Но стены родного училища помогут им вернуться на правильный путь.
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«Нахимовцы» получили Гран-при международного кинофорума «Золотой витязь» в номинации «Фильмы для детей и подростков». В картине сыграли Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин и множество молодых актеров.
Режиссером выступил Олег Штром, снявший «Скалолазку» (2007) и сериал «Детка» (2012).