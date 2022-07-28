Как становятся мужчинами: в кино вышел современный российский фильм «Нахимовцы»

28 июля в прокат вышел отечественный семейный фильм «Нахимовцы». Как следует из названия, он рассказывает о жизни курсантов Нахимовского училища в Санкт-Петербурге.

По сюжету бравый капитан хочет, чтобы его сыновья-близнецы продолжили династию морских офицеров, и оправляет их в легендарное учебное заведение. Вот только парни, как и большинство современных подростков, думают только о развлечениях и легких деньгах. Желания юных героев приводят их на скользкую дорожку криминала. Но стены родного училища помогут им вернуться на правильный путь.