Иван Охлобыстин лютует над детьми в новом фильме

15 сентября в кино выйдет российская социальная драма 18+ «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой.
По сюжету директор детского дома, чтобы остановить царящий там беспредел, вводит жесткие правила. Но новая воспитанница объявляет ему войну, пытаясь донести, что дети — не зеки, и им нужна любовь, а не жалость. Картина основана на реальных историях бывших детдомовцев.
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В картине также сыграли Екатерина Соломатина, Александра Скачкова, Олег Васильков и целая плеяда юных актеров. Режиссером выступил Михаил Расходников, ранее снявший картины «Временные трудности» (2017), «Дорогой папа» (2019) и «Номер один» (2020).