Иван Охлобыстин лютует над детьми в новом фильме

15 сентября в кино выйдет российская социальная драма 18+ «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой.

По сюжету директор детского дома, чтобы остановить царящий там беспредел, вводит жесткие правила. Но новая воспитанница объявляет ему войну, пытаясь донести, что дети — не зеки, и им нужна любовь, а не жалость. Картина основана на реальных историях бывших детдомовцев.