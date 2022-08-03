Голливудский фильм в кино: в России выйдет фэнтези «Русалка и дочь короля»

11 августа в российских кинотеатрах стартует американское фэнтези «Русалка и дочь короля». Поклонникам «Пиратов Карибского моря» должно понравиться. Тем более, что в этом фильме сыграла звезда «Мертвецы не рассказывают сказки» Кая Скоделарио.

Главная героиня всю жизнь считала себя сиротой, но вдруг узнала, что она — незаконнорожденная дочь короля Франции Людовика XIV. Вернувшись к отцу, она находит в подземельях Версаля русалку, которую правитель хочет принести в жертву, чтобы обрести бессмертие. Девушка заводит дружбу с морским созданием и решает выпустить его на волю. Но тогда ей придется перейти дорогу своему наконец-то обретенному отцу.