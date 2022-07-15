Финал откровенной мелодрамы: вышел трейлер четвертого фильма «После»

Франшиза мелодраматичных фильмов «После», снятых по романам писательницы Анны Тодд, закончится на четвертой части под названием «После. Долго и счастливо» (After Ever Happy). 14 июля в Сети появился ее трейлер.

По сюжету главные герои Тесса и Хардин оказываются на распутье. Будет ли девушка продолжать пытаться спасти молодого человека и их отношения или для нее настало время спасти себя? Пока парень остается в Лондоне и все глубже погружается во тьму, его возлюбленная возвращается в Сиэтл и переживает личную трагедию. Если они хотят сохранить любовь, им сначала придется поработать над собой. Но приведут ли их пути обратно друг к другу?