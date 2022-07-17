Фантастика Кира Булычева снова выйдет на большом экране

21 июля в кинотеатрах выйдет отечественный фантастический фильм «Хронос» - экранизация рассказов знаменитого писателя Кира Булычева.

Это несколько новелл из одной киновселенной, объединенные в ообщую картину. Их герои открывают для себя путешествия во времени и пытаются изменить прошлое ради своего будущего. Но к чему это приведет? Философские изыскания советского фантаста оказались актуальными и в наше время.