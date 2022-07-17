Фантастика Кира Булычева снова выйдет на большом экране

21 июля в кинотеатрах выйдет отечественный фантастический фильм «Хронос» - экранизация рассказов знаменитого писателя Кира Булычева.
Это несколько новелл из одной киновселенной, объединенные в ообщую картину. Их герои открывают для себя путешествия во времени и пытаются изменить прошлое ради своего будущего. Но к чему это приведет? Философские изыскания советского фантаста оказались актуальными и в наше время.
В проекте снялись Сергей Пускепалис, Софья Лебедева, Иван Жидков, Михаил Горевой, Юрий Назаров, Дмитрий Ендальцев, Виктория Качуровская, Анастасия Балякина и другие актеры.
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