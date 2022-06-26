Джигит отправился покорять Москву в новом фильме «Танцы на высоте!»

Одна часть сюжета картины развернется на фоне живописных гор, а вторая – в современной Москве, которую даже джигиту с наскока не покорить.

В фильме снялись Юсуп Омаров, Ольга Филимонова, Владимир Долинский, Семен Фурман. Главную роль исполнил 28-летний Ян Гахарманов.

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