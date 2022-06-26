Джигит отправился покорять Москву в новом фильме «Танцы на высоте!»

30 июня в кино выходит отечественная комедия «Танцы на высоте!»
По сюжету, молодой человек из кавказского аула выложит свой танец под названием «горный тверк» в YouTube и скрылся, когда патриархальные односельчане узнали о его тайном увлечении. Однако все не так просто. На самом деле горячий герой рванул в Москву, чтобы покорить сердце популярной танцовщицы, в которую давно влюблен. Он же теперь не просто парень из глубинки, а настоящая звезда Интернета.
Одна часть сюжета картины развернется на фоне живописных гор, а вторая – в современной Москве, которую даже джигиту с наскока не покорить.
В фильме снялись Юсуп Омаров, Ольга Филимонова, Владимир Долинский, Семен Фурман. Главную роль исполнил 28-летний Ян Гахарманов.
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