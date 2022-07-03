Другой Бандерас: в кино выходит боевик «Месть банши»

Не все американские фильмы ушли из российского проката.
«Месть банши»

Антонио Бандерас в боевике «Месть банши». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

14 июля в российских кинотеатрах стартует американский экшн-триллер «Месть банши», в котором сыграли Антонио Бандерас, Джейми Кинг и Томми Флэнаган.

Банши – это позывной женщины-киллера, которая после смерти отца оставила работу в ЦРУ и встала на путь наемницы. Прошло уже много лет, а она все еще ищет возможность отомстить за смерть своего родителя. И наконец находит…

Стоит отметить, что Бандерас выступает в фильме не своем излюбленном образе мачо. Ему досталась роль бородатого боевика с тяжелой судьбой, который придет на помощь главной героине.

Добавим, что из-за уровня жестокости фильмы присвоили рейтинг 18+.

Новости из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  