Другой Бандерас: в кино выходит боевик «Месть банши»

14 июля в российских кинотеатрах стартует американский экшн-триллер «Месть банши», в котором сыграли Антонио Бандерас, Джейми Кинг и Томми Флэнаган.

Банши – это позывной женщины-киллера, которая после смерти отца оставила работу в ЦРУ и встала на путь наемницы. Прошло уже много лет, а она все еще ищет возможность отомстить за смерть своего родителя. И наконец находит…