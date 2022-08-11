Древнегреческие мифы на большом экране: в кино выйдет анимационный фильм «Икар»

18 августа в российских кинотеатрах стартует французско-бельгийский мультфильм «Икар», основанный на мифах Древней Греции.
Создатели анимационного проекта решили соединить в одну картину истории о Дедале и Икаре, а также Тесее и минотавре. Последний получился вовсе не страшным. По сюжету, юный Икар подружится с полубыком и захочет его спасти. И, похоже, именно для этого ему понадобятся самодельные крылья.
За красивую анимацию отвечал режиссер Карло Фогеле, ранее работавший в студии Pixar, в том числе над мультфильмами «История игрушек – 3», «Храбрая сердцем» и «Университет монстров».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».