Без Урганта и Светлакова? Девятые «Елки» выйдут в кино 1 декабря

1 декабря кинокомпания «Вольга» выпустит в российский прокат девятую часть новогодней франшизы «Елки».

Креативным продюсером девятого фильма стал комедийный актер, сценарист и блогер Евгений Кулик, который вместе с Дмитрием Балуевым также написал сценарий к продолжению новогодних приключений. Режиссерами новелл по традиции выступили молодые кинематографисты Александра Лупашко и Сергей Наумов.

«Мы старались сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а, в принципе, в любое время, — рассказал Кулик. — И это непростая задача — тем более в жанре комедии. В фильме появились новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звезд и неожиданные камео. «Елки» будут принципиально новыми, смешными и свежими».

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Среди актеров проекта заявлены как сам Кулик, так и Виктория Агалакова, Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова, Михаил Орлов и Ростислав Бершауэр. Участие Ивана Урганта и Сергея Светлакова пока не упоминается, однако создатели картины отмечают, что полный актерский состав пока что держится в секрете.