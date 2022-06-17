«Бэтмена» с Робертом Паттинсоном стали показывать в российских кинотеатрах

С 16 июня в некоторых российских кинотеатрах стали показывать нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Тот самый фильм, который один из первых ушел из российского проката, когда голливудские киностудии объявили протест России из-за событий на Украине.

Владельцы кинотеатров уверены, что не нарушают этим никаких юридических договоренностей с западными киношниками. Они якобы исполнили все договорные обязательства перед компанией Universal Pictures Russia, да и прокатное удостоверение от Минкультуры РФ кинокомикс успел получить. А демонстративный бойкот Голливудом российских зрителей оказался больше на словах, чем на бумаге.

«Никаких официальных документов российскими кинотеатральными организациями получено не было. Более того, по условиям лицензионных соглашений односторонний отказ правообладателя при отсутствии каких-либо нарушений со стороны кинотеатра в принципе не предусмотрен. Таким образом, лицензионные соглашения были частично исполнены кинотеатрами (в части рекламы фильма) и не были аннулированы в части публичного показа фильма», — цитирует участников акции издание о кинобизнесе Cinemaplex.

27 мая президент России подписал Указ № 322, который частично урегулировал возникшие разногласия в киноиндустрии. После чего кинотеатры и решились на подобную акцию.

Сеансы «Бэтмена» уже можно найти в электронных афишах.

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