Беловолосая Анна Пересильд встречается с неизведанным в триллере «Тибра»

15 сентября в кино стартует показ отечественного мистического триллера «Тибра», в котором снялись Анна Пересильд, Виктория Исакова, Артем Быстров и Влад Коноплев.
По сюжету 13-летняя девочка-альбинос Мука является единственной свидетельницей загадочного исчезновения своей сверстницы, но твердит не об убийце, а каком-то мистическом существе. Может, все потому, что она влюблена в главного подозреваемого по этому делу? Или на подростков действительно охотится некое зло…
«Смысл этого фильма, что дети и подростки учатся принимать себя любыми: моя героиня-альбинос — из-за цвета волос, ресниц и бровей другие ее унижают, даже физически, а она зла на себя, — рассказала Анна Пересильд журналу «Москвич». — Мне близка эта тема. У меня не было жесткого, тем более физического буллинга, но какой-то моральный хейт на тему моих родителей, конечно, был. Один раз — это было в школе — я даже заплакала».
«Сейчас для меня важно мнение только людей мне родных, которым я доверяю. А все, кто просто завидует — пускай! И этим фильмом мы хотим показать всем подросткам, что мы разные: кто блондин, кто брюнет, кто рыжий… Давайте принимать себя любых — и других».
В картине также снялись Ольга Калашникова, Евгений Санников и Марина Васильева. Режиссер — Анна Гороян.