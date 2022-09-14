Беловолосая Анна Пересильд встречается с неизведанным в триллере «Тибра»

«Смысл этого фильма, что дети и подростки учатся принимать себя любыми: моя героиня-альбинос — из-за цвета волос, ресниц и бровей другие ее унижают, даже физически, а она зла на себя, — рассказала Анна Пересильд журналу «Москвич». — Мне близка эта тема. У меня не было жесткого, тем более физического буллинга, но какой-то моральный хейт на тему моих родителей, конечно, был. Один раз — это было в школе — я даже заплакала».

«Сейчас для меня важно мнение только людей мне родных, которым я доверяю. А все, кто просто завидует — пускай! И этим фильмом мы хотим показать всем подросткам, что мы разные: кто блондин, кто брюнет, кто рыжий… Давайте принимать себя любых — и других».