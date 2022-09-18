Бандерас остался в российских кинотеатрах: на экраны выходит триллер «Барракуда»

Стандартная история о киллере, пошедшем против своих боссов.
«Барракуда»

Антонио Бандерас в фильме «Барракуда». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

22 сентября в российских кинотеатрах стартует американский криминальный триллер 18+ «Барракуда» с Антонио Бандерасом в главной роли.

Барракуда – это прозвище матерого киллера, который делает грязную работу по указке преступных боссов. Но однажды мафиози похищают девушку-подростка, к которой «чистильщик» отнесся, как к своей дочери, и, чтобы спасти ее, плохой дядя тут же начинает нарушать привала криминального мира. Еще и своего ученика во все это втянул.

В картине также снялись Кейт Босворт, Марк Смит и Наталия Берн.

Добавим, что для 62-летнего Бандераса это уже сотая роль (или около того) в кино.

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