Артур Смольянинов ищет клад в новом фильме «Вместе веселее»

22 сентября в кино выходит российская комедийная мелодрама «Вместе веселее». В главных ролях - Артур Смольянинов, Наиль Абдрахманов, Наталья Щукина и Владислав Ветров.

По сюжету, московский ловелас приезжает на новоселье к своим родителям, купившим загородный дом. Он влюбляется в их молодую соседку, но все его уловки не помогают покорить девушку. На фоне этой истории выползает множество скандалов, затаенных в обычной российской семье. А тут еще приезжает странный тип из Америки, который уверяет, что в купленном доме спрятан клад его тетушки.