Александр Петров везет любимую на лимузине в Сочи в новом фильме

Популярный российский актер сыграл в ромкоме с литовской красавицей.
«Лавстори»

«Лавстори». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

13 октября в кино стартует отечественная романтическая комедия «Лавстори», в которой сыграли Александр Петров и Вильма Кутавичюте.

Главный герой картины – неудавшийся актер, который подрабатывает водителем лимузинов. И вот, очередная богачка, нанявшая его для безумной поездки, оказывается его первой любовью, которую он якобы давно забыл, но в замкнутом салоне авто чувства разгораются с новой силой.

Совершая свое сумасшедшее приключение, мужчина и женщина пытаются понять, куда же пропали те пылкие, искренние юноша и девушка, которыми они были раньше. И можно ли воскресить первую любовь.

Режиссером и сценаристом картины выступил Петр Тодоровский (сериалы «Полет» и «Обитель»), сын Валерия Тодоровского. В новой лавстори также снялись Андрей Смирнов, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Надя Славецкая и другие актеры.

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