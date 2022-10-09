Александр Петров везет любимую на лимузине в Сочи в новом фильме

13 октября в кино стартует отечественная романтическая комедия «Лавстори», в которой сыграли Александр Петров и Вильма Кутавичюте.

Главный герой картины – неудавшийся актер, который подрабатывает водителем лимузинов. И вот, очередная богачка, нанявшая его для безумной поездки, оказывается его первой любовью, которую он якобы давно забыл, но в замкнутом салоне авто чувства разгораются с новой силой.

Совершая свое сумасшедшее приключение, мужчина и женщина пытаются понять, куда же пропали те пылкие, искренние юноша и девушка, которыми они были раньше. И можно ли воскресить первую любовь.