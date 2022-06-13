Школьный буллинг на большом экране: в кино выходит подростковая драма «Новенький»

Фильм о том, какие страсти могут разгореться в жизни 15-летних ребят.

16 июня в кино стартует российская школьная драма «Новенький» (не путать с одноименным сериалом видеосервиса Start).

По сюжету, 15-летний парень является безоговорочным лидером своего класса, пока в школу не переводится более интересный новичок. «Конкурент» быстро завоевывает симпатии ребят и учителей, да и еще и девушка главного героя начинает встречаться с эти красавчиком. Ну как такое стерпеть?

В общем, новенького ждет откровенный буллинг, приправленный шекспировскими страстями, но трейлер намекает, что история закончится любовью и дружбой.

В картине снялись молодые актеры Архипп Лебедев, Роман Горелов и Вероника Устимова, а вместе с ними звезды кино Елена Ксенофонтова и Дмитрий Ульянов.

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