Фильм о самом глупом итальянском бандите: в кино выходит комедия «Афера по-неаполитански»

Для тех, кто соскучился по мафиозным историям.

Кинокомискы про супергероев в России перестали показывать, но хотя бы остались фильмы про итальянскую мафию.

16 июня в прокат выходит комедия «Афера по-неаполитански». Ее герой Тонино хочет унаследовать место отца, возглавляющего бандитский синдикат. Но сам он вырос доверчивым и простоватым мужчиной, все время попадающим в неприятности. До настоящего дона Тонино далеко, но он не готов сдаться – он докажет всей семье, кто на районе «папа».

Картину снял итальянский режиссер Джанлука Ансанелли, ранее работавший над фильмами «Из Неаполя с любовью», «Диета по-итальянски» и «7 часов на соблазнение».

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