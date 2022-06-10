В кино выйдет фильм с Наталией Орейро «Ненастоящий папа»

16 июня в российский прокат выходит аргентинский фильм «Ненастоящий папа», в котором снялась любимица отечественных зрителей Наталия Орейро.

Главный героя фильма – закоренелый холостяк, который не умеет строить долгие отношения. И вот однажды его бывшая доверяет ему заботу об их общем ребенке. Пока мужчина неловко пытается вжиться в роль папы, он вдруг узнает, что биологический отец у мальчика совсем другой. И вот уже горе-папаша отправляется на поиски настоящего родителя, чтобы поскорее спихнуть ему заботу о сынишке.

Главную роль сыграл 51-летний аргентинский актер Леонардо Сбаралья. Фильм заявлен как комедия с элементами драмы. Также это трогательное семейное кино для зрителей от 12 лет.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.