В кино выходит спортивная драма «Бультерьер» с бойцом MMA в главной роли

Владимир Минеев рассказал историю о том, как спортсмены падают и поднимаются.

16 июня в кино выходит отечественная спортивная драма «Бультерьер». В главной роли снялся действующий боец MMA, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев.

Сюжет расскажет о звезде смешанных боевых искусств. После серьезной травмы на ринге он выбывает из борьбы за титул чемпиона мира, и его карьера идет под откос. Чтобы восстановить силу духа, он уезжает на побережье, и там случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу.

Заботясь о раненной собаке вместе с новой знакомой, спортсмен медленно обретает себя и понимает, что теперь он готов к главному поединку в своей жизни.

В картине также снялись модель Анастасия Красовская, чемпион мира по карате Максим Дедик, Виталий Кищенко, Александр Михайлов, Сергей Селин и другие актеры.

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