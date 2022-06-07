Единственная выжившая в столкновении самолетов: в прокат выходит фильм «Одна»

9 июня в кино выходит российский фильм-катастрофа «Одна», основанный на реальных событиях. Трейлер драматической картины поражает зрелищностью показанного крушения самолета.

1981 год. В небе над Комсомольском-на-Амуре сталкиваются пассажирский самолет и бомбардировщик. В страшной аварии не выжил никто, кроме одной пассажирки. Теперь ей потребуется второе чудо — выбраться живой из сибирской тайги.

Это экранизированная история Ларисы Владимировны Савицкой, выжившей после падения с высоты 5200 метров. Спасатели нашли молодую женщину только через два дня после катастрофы. Несмотря на уникальность ее случая, трагическая история советской гражданки замалчивалась до самой перестройки. Она, кстати, присутствовала на премьере этой картины и давала напутствия сыгравшей ее актрисе.

Главную героиню исполнила артистка МХТ имени Чехова Надежда Калеганова. Также в картине снялись Виктор Добронравов, Максим Иванов, Ян Цапник, Никита Тарасов, Владислав Ветров, Александр Асташенок и другие актеры.

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