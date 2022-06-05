«Баланс, как в правильных советских мультфильмах»: в кино выходит «Кощей. Похититель невест»

9 июня в кино выходит новый российский 3D-мультфильм «Кощей. Похититель невест».

Авторы этой сказочной истории решили перевернуть образ Кощея Бессмертного и представить, как он стал знаменитым злодеем. В новой интерпретации персонаж получился романтичным молодым человеком, который хочет жениться. Но ни одна принцесса не желает выходить за него замуж, а чего обиженный волшебник превращает красавиц в лягушек.

И вот Кощей встречает удалого богатыря… Точнее богатыршу, которая активно отбивается от назойливых женихов. Этой девушке темного принца в мужья и даром не нать, и за деньги не нать. Но любовь — штука внезапная.

Каким получился новый герой-злодей, рассказал актер Виктор Добронравов, который его озвучил.

«Это нетривиальный взгляд на привычного героя. Кощей еще вполне молодой, не высохший старик. Он, заложник своего образа, хотел бы жить счастливо и чувствовать любовь, но его все боятся, возможности нет, — цитирует актера журнал «Москвич». — В этом мультике хорошо найден баланс, как в наших правильных старых советских, когда интересно смотреть и взрослым, и детям: я сам очень люблю и «Маугли», и «Остров сокровищ», и «Винни-Пуха» обожаю — такие мультфильмы можно смотреть бесконечно! И у нас никакой пошлости, смешные персонажи и диалоги, как и должно быть в крепкой истории».

Добавим, что в озвучке картины также участвовали Елизавета Боярская, Роман Артемьев, Ирина Савина, Екатерина Тарасова, Владимир Сычев, Антон Эльдаров и Никита Кологривый.

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