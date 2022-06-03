Люк Бессон превратил «Артура и минипутов» в хоррор

Когда-то в 2006 году гениальный режиссер Люк Бессон подарил нам сказку «Артур и минипуты». Теперь же он превратил ее в кровавый хоррор…

30 июня в российских кинотеатрах выйдет фильм «Проклятие Артура». По сюжету, компания друзей отправилась в путешествие по местам съемок фэнтези Люка Бессона. Однако местные жители в лучших традициях фильмов ужасов предупреждают туристов, что от этих гиблых мест лучше держаться подальше.

Добравшись до заброшенного дома, где снимался «Артур и минипуты», герои попадают в настоящий кошмар. Кто-то начинает охотиться за ними. Но кто – безумные маньяки или те самые минипуты из фильма? Пытаемся разобраться в трейлере.

Бессон выступил сценаристом и продюсером этой картины. В проекте снялись молодые французские актеры, в том числе и дочь Люка Талия.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.