Маньяки, призраки или муки совести? В кино выйдет британский хоррор «Род мужской»

Главной героине предстоит убежать от чего-то пугающего, что станет загадкой для нее и для зрителей.

2 июня компания-прокатчик «Вольга» опубликовал русский трейлер фильма «Род мужской», о котором Teleprogramma.pro сообщала ранее. Это психологический хоррор с актрисой Джесси Бакли (британский сериал «Чернобыль») в главной роли.

По сюжету, недавно овдовевшая женщина приезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от потери мужа не сравнится с тем, что вдове предстоит пережить, когда из окрестных лесов за ней придет таинственный преследователь. И даже не один.

Напомним, что картину снял режиссер Алекс Гарленд, ранее снявший «28 дней спустя», «Из машины» и «Аннигиляцию».

В российский прокат фильм выйдет 23 июня, несмотря на санкции западных киностудий.

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