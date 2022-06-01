Апогей феминизма: в кино выйдет фильм «Два холма» — про город без мужчин

Это фильм про будущее, где почти не осталось представителей мужского пола.

1 июня компания-прокатчик «Централ Партнершип» опубликовала трейлер проекта «Два холма» — его полнометражной версии, которая выйдет в кинотеатрах 9 июня.

Напомним, ранее он получил релиз в виде сериала на видеосервисе Start. Это фантастическая история о будущем, в котором человечество разделилось на мужскую и женскую цивилизации. Первая доживает свой век на развалинах Москвы, а вторая переселились в высокотехнологичный экогород Два холма.

По сюжету, на экскурсии в руины столицы учительница из идеального женского общества встречает молодого «примата» из племени одичавших мужчин. У них происходит контакт, который грозит разрушением всего, что удалось построить сильным и независимым дамам будущего.

В картине снялись Никита Кологривый, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Светлана Камынина, Пелагея Невзорова и другие.

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