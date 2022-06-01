«Ералаш» начнут показывать в кино с 23 июня

За один сеанс можно будет увидеть 15 серий.

Киножурнал «Ералаш» теперь будет выходить в кинотеатрах. «Выпуск № 1», состоящий из 15 поучительных сюжетов примерно по три минуты каждый, отправится в прокат 23 июня.

Организаторы проекта отмечают, что речь идет о детских сеансах стоимостью около 100 рублей за билет. Это будет первый раз, когда «Ералаш» отправится в кино.

«Мы надеемся, что фильм выйдет и в телепрокат, а также уверены, что он будет представлен и на всех онлайн-платформах. Но сначала прокат», — цитирует ТАСС гендиректора «Ералаша» Аркадия Григоряна.

больше по теме «Ералаш» выпустит документальный фильм о Борисе Грачевском Картина также будет посвящена и самому киножурналу.

Напомним, что история киножурнала тянется с 1974 года. За это время его короткие серии обучили простой житейской мудрости ни одно поколение мальчишек и девчонок на всем постсоветском пространстве.

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