Алексей Чадов – о съемках «Своей войны»: «Съемки в Сирии вели онлайн»

Рассказываем о закулисье картины, в которой русские своих не бросают.

2 июня в широкий прокат выходит фильм «Своя война. Шторм в пустыне», режиссерский дебют актера Алексея Чадова. Это своего рода ответ картине Алексея Балабанова «Война», где Чадов сыграл главную роль, и ее продолжение. Только если жанр ленты Балабанова — драма, то его «ученик» снял добротный боевик. Помимо самого Алексея Чадова, в нем также сыграли Виктор Сухоруков, Кристина Асмус, Виталий Кищенко, Ола Кейру, Джалил Асретов и другие актеры.

О чем фильм «Своя война» и его знаменитый предшественник

Фильм Балабанова вышел на экраны в 2002 году. По сюжету призывник Иван Ермаков отправляется на войну в Чечне, попадает в плен, освобождается, но снова возвращается обратно, чтобы спасти своих.

В картине Алексея Чадова «Своя война» события повторяются спустя много лет. Повзрослевший и возмужавший Иван снова едет вызволять из плена товарищей. Только на этот раз из сирийского плена. Помимо собственного командира по прозвищу Седой (Виталий Кищенко), герою Чадова нужно спасти и гражданина Чечни по имени Закир (Джалил Асретов). Теперь русскому и чеченцу предстоит забыть о старых ранах, нанесенных Чеченской войной, и вместе сражаться за благое дело.

По сюжету фильма герой Алексея Чадова встретится и с американскими солдатами. Кстати, в этой ленте американцы показаны далеко не такими, какими они обычно предстают в программах и фильмах об эпохе Холодной войны и не только. Недаром зрители, сидящие в зале на премьерном показе, зааплодировали, смотря один из эпизодов.

Какими в фильме «Своя война» показаны американцы

Роль командира американцев Стива сыграл российский актер, танцор и дизайнер, уроженец Ростова-на-Дону Ола Кейру, известный зрителю по ролям в фильмах «Тест на беременность», «Гудбай, Америка», «Полицейский с Рублевки».

«На мою роль пробовалось несколько актеров, в том числе и мой брат, также сыгравший в этом фильме. Но в итоге взяли меня. Возможно, на выбор Алексея повлиял тот факт, что у меня за плечами большой бэкграунд», — отметил в разговоре с Teleprogramma.pro актер. – Слава Богу, фильм получился замечательный. Леша оказался прекрасным актером, режиссером, сценаристом. Я очень благодарен ему за то, что принял участие в этой работе».

По словам Олы Кейру, на съемочной площадке работали консультанты, которые обучали артистов, как правильно пользоваться оружием, управлять боевым автомобилем и другим военным навыкам.

Как говорит актер, не все сцены с его участием вошли в фильм. Вероятно, они появятся в режиссерской версии картины.

Рэпер ST: «Специально для фильма переделал свою песню «Под прицел»

В фильме также принял участие и рэпер ST. Одно из его произведений звучит в финале ленты.

«Мы послушали мои песни и пришли к выводу, что специально для фильма переделаем композицию «Под прицел». Мы ее переаранжировали, добавили женский вокал, немного этники. И в итоге получилось очень круто», — рассказал певец.

Алексей Чадов: «Мы пережили безумное приключение»

Несмотря на то, что действие фильма происходит в Сирии, съемки в этой стране происходили дистанционно.

«Мы не могли физически повести туда группу. Тем более в тех местах, где нам необходимо было снимать, вообще никого не привозят, — объяснил Teleprogramma.pro Алексей Чадов. — Это серьезная боевая «горячая точка», поэтому мы снимали дистанционно, онлайн. У меня были операторы, которые смогли это сделать. Вы знаете, я понял, как работает Ридди Скотт, и как во время ковида снимались даже серьезные драматические сцены».

По словам Алексея, это был серьезный опыт для него, но в то же время и интересное приключение.

«Если ты снимаешь гражданскую историю, где артисты находятся в комнате, в привычных мизансценах, то это другое дело, — сказал Алексей Чадов. — Мы же пережили безумное приключение, в которое приходилось вкладывать, снимая в другой стране, а потом все собирать в России. А большая часть съемок проходила в Краснодарском крае. В общем, было интересно».

В фильме много экшна, погоней, перестрелок, натуралистических сцен. По словам Алексея, российскому кинематографу не хватает приключенческих фильмов. И его картина отчасти восполняет этот пробел.

Однако, так же, как и его наставник Алексей Балабанов, Чадов не романтизирует войну. Зритель то и дело видит кровь, обгоревшие тела, руины домов, догорающие автомобили, хотя сейчас такое зрелище никого не шокирует… Фильм действительно вписывается в нынешнюю повестку дня.

С помощью своих героев Чадов пытается донести до зрителя, что любая война бессмысленна. И неважно, на какой территории она разворачивается: в Чечне, Афгане, Сирии или где-либо еще…

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.