Американское кино на большом экране: Джерард Батлер бросается на поиски жены в новом фильме

9 июня в российских кинотеатрах выйдет американский детективный триллер «Пропавшая» с Джерардом Батлером в главной роли.

52-летний актер сыграл мужа, у которого во время поездки неожиданно пропадает жена. Похитили ее или супруга сама сбежала — остается загадкой для мужчины. Но он готов пойти на все, чтобы разобраться в произошедшем. Герой Батлера не является бывшим копом или спецназовцем, но он остервенело бросается в бой, чтобы найти жену. Даже зная, что она уже не любит его.

Партнершей Джерарда по фильму выступила звезда «Тора» Джейми Александер. Режиссер — Брайан Гудман, снявший «Черную бабочку» 2016 года с Антонио Бандерасом.

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