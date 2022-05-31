В кино выходит полнометражная версия сериала «Манюня»

Это история о дружбе и приключениях двух советских школьниц.

2 июня в российских кинотеатрах выходит полнометражная версия сериала «Манюня».

Это приключенческая комедия о советском детстве. В 1979 году в солнечной Армении при курьезных обстоятельствах знакомятся две девочки. И дружба развивается на фоне гор, зеленых лугов и ощущения праздника. Картина снята по популярному рассказу Наринэ Абгарян.

Главную роль исполнила юная актриса Екатерина Темнова. Закадровый текст для проекта читали Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская, Елена Подкаминская, Нонна Гришаева и Марина Александрова.

Добавим, что сериал вышел в 2001 году в онлайн-кинотеатре Okko. Теперь уже его киноверсию можно будет посмотреть в оффлайн-кинотеатрах страны.

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