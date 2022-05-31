Хотела стать моделью, а стала убийцей: в кино выходит российский триллер с Гусевой и Жижикиным

Новый фильм «Модель» — история про девушку, чья американская мечта превратилась в кошмар.

2 июня в кино стартует прокат отечественного триллера «Модель». В картине снялись Игорь Жижикин, Екатерина Гусева и Анна Дойникова.

По сюжету, уехавшая работать в Калифорнию русская красавица, после очередной вечеринки приходит в себя на пляже рядом с окровавленным телом мужчины и с ножом в руках. Все улики против нее, но дело оказывается весьма непростым. В произошедшем пытаются разобраться как американские правоохранители, так и родители девушки из России.

Режиссером картины выступила Ольга Ланд, работавшая над сериалами «Женская лига», «Одна за всех», «Даешь молодежь!», «Кто, если не я?», «Парфюмерша» и «Не в деньгах счастье».

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