В кино выходит триллер с Лили-Роуз Депп про людей со звериной душой

2 июня в российских кинотеатрах стартует показ европейского фильма «Волк», в котором снялись Лили-Роуз Депп (дочь Джонни Деппа) и Джордж Маккей («Капитан Фантастик», «1917», «Подлинная история банды Келли»).

Напомним, это артхаусный эротический психологический триллер о людях, которые думают, что они звери. По сюжету, парень с душой волка попадает в исправительную клинику, где лечат таких же «животных». Местный персонал использует брутальные методы, чтобы вернуть своим пациентам «нормальное» представление о себе. Но вместо того, чтобы встать на путь человека, главный герой встречает в больнице таинственную «дикую кошку», страсть к которой еще больше пробуждает его звериное начало.

Добавим, что с 29 мая начнутся предпремьерные показы фильма в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Перми и других городах России.

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