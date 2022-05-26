Шикарные девушки и знойные красавцы: в кино вышел польский фильм про эскортниц

Картина рассказывает о том, как продается любовь для элитных клиентов.

26 мая в российских кинотеатрах вышел польский фильм 18+ «Эскортницы» (оригинальное название — «Девушки из Дубая»).

Трейлер у картины многообещающий. В фильме показано множество красивых женщин и мужчин, восточные дворцы, яхты, шикарная жизнь. А название говорит само за себя: речь идет о девушках, продающих свою любовь богачам.

По сюжету главная героиня набирает элитный отряд моделей и актрис, чтобы отвезти их в гости к арабским шейхам. Красавицам обещана полная анонимность и сказочные условия проживания. Все это выглядит очень заманчиво, пока манящий мир восточной роскоши не покажет свою темную сторону.

В картине снялись польские и итальянские актеры. Жанр обозначен как драма и эротика.

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