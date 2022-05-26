Шаманы, олени и диджей-сет посреди снежной пустыни: в кино выходит фильм «Голоса Арктики»

Teleprogramma.pro узнала, как и с каким трудом удалось снять кино о суровом севере России.

9 июня в прокат выходит отечественный фильм «Голоса Арктики». Это масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором объединены шаманские обряды и московский диджей Денис Симачев, жизнь в чуме и съемки роликов для TikTok. Корреспонденты Teleprogramma.pro узнали, как проходили съемки фильма в русской Арктике.

Картина состоит из трех самостоятельных новелл, которые соединяет главный герой — ресторатор, диджей и саундпродюсер Денис Симачев. Он отправился в путешествие за полярный круг в поисках уникальных музыкальных напевов.

Интересные факты о проекте:

фильм снимали в трех регионах: Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Республике Саха;

команде из 42 человек за несколько недель пришлось не только подготовиться к съемкам на Севере и найти там героев, но и перевезти оборудование весом в тонну;

изначально вместо Дениса Симачева должен был ехать другой герой, но буквально за несколько дней до вылета ему пришлось искать замену;

за время съемок команда проекта преодолела 50 тысяч километров, совершила 24 перелета и прожила 12 дней в чумах;

в экспедиции съемочная группа постоянно боролась со стихией, пробираясь сквозь тундру и работая в таких местах, где -60 — привычная температура;

несмотря на все сложности, фильм сделали от начала до конца всего за три месяца;

в финале фильма Денис Симачев играет диджей-сет на огромном вездеходе-бурлаке посреди снежной пустыни.

«Сложнее всего в экспедиции было преодолевать холод. Но, несмотря на пронизывающий мороз, треки создавались легко и беззаботно. Я счастлив результату! Крайний Север — это впечатляюще! Если в Москве прижмет, перееду!» — говорит Симачев.

Происшествия на съемках:

Съемочной группе не всегда удавалось найти общий язык с местными жителями. Однажды во время съемок ночного эпизода местный водитель отвез киношников в лес, и, не дожидаясь, уехал. На помощь команде пришлось вызывать спасательную бригаду.

Чтобы добраться из Нарьян-Мара к оленеводам, группе пришлось ехать девять часов на снегоходах по метели. Были сильные перепады температур, лед стал таять. В итоге на озере они провалились. Но спасибо сотрудникам МЧС, сопровождающим команду, которые вытащили съемочную бригаду.

Оператор Николай Романков обморозил себе лицо, снимая рыбалку в тундре, и на следующий день его кожа почернела — пришлось долго накладывать повязки. Но, по словам киношников, это были одни из лучших съемок в их жизни.

По словам создателей фильма, тяжелее всего им далось возвращение домой в большие города. Может, поэтому некоторые жители Севера, имея квартиру в современном городе, живут в тундре?

«Это манящий регион, неизведанный, непознанный. Люди, живущие в нем, другие — малые народы, активно старающиеся сохранить свой этно. Их сила привлекает. Я вообще южный человек и если бы мне пару месяцев назад сказали, что мы будем снимать кино за полярным кругом, то я посмеялась бы. Но я до сих пор не разобрала свой арктический чемоданчик с термобельем и куртками после экспедиции — вдруг снова поедем в чум. И вообще — в Якутске в -50 было приятнее, чем в -10 в Москве», — поделилась впечатлениями продюсер проекта Юлия Липатова.

Смотрите «Голоса Арктики» в кинотеатрах с 9 июня.

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