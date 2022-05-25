История России и Кавказа: в кино выходит военная драма «Аманат»

26 мая в российском кинопрокате стартует исторический фильм «Аманат», основанный на реальных событиях.

Первая половина XIX века, эпоха правления Николая I. Предводитель мятежных кавказских горцев Шамиль отдает своего сына Джамалутдина в плен России, и мальчик становится офицером империи. Он вошел в историю, как «великий заложник», но создатели картины решили исследовать вопрос, чей заложник – большой политики или большой любви.

Фильм исследует отношения Джамалутдина с русской дворянкой Лизой Олениной. Они должны были пожениться, но затем молодой офицер вернулся в горы, и отец всеми старался вытравить «русских дух» из сына, в том числе и препятствовав его любви. В итоге героя ждал печальный конец.

Это история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному обещанию. Кстати, слово «аманат» означает заложник.

В картине снялись Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Даниил Страхов и другие актеры. Главных героев сыграли Амин Хуратов и Варвара Комарова.

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