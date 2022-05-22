В кино выходит фильм про городского подростка, уехавшего на лето в деревню без интернета

25 мая в российских кинотеатрах выйдет отечественный семейный фильм «Настоящее лето Димки Бобрикова» — экранизация одноименной повести политолога Сергея Чуева.

Это история про типичного современного тинейджера, которому трудно найти язык со своей семьей. Родители ставят парню условие: они выполнят любое его желание, если он проведет три месяца в деревне у бабушки, без интернета и гаджетов. Вызов принят, как говорит молодежь. И хотя Димке достаточно сложно живется вдали от большого города и современных технологий, он все же находит веселые приключения, новых друзей и даже первую любовь.

В картине снялся целый ансамбль молодых актеров во главе с Александром Бородулиным.

Для юных зрителей фильм станет поучительным, а их родителям поможет понять нынешнюю молодежь.

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