Дмитрий Нагиев одичал в новом фильме «Мой папа – вождь»

26 мая в кинотеатрах выйдет новая отечественная комедия «Мой папа – вождь». В картине снялись Дмитрий Нагиев, Роман Мадянов, Мария Миронова, Максим Лагашкин, Федор Добронравов и другие известные актеры.

По сюжету, капитана дальнего плавания возвращают домой после десяти лет отсутствия. Все это время мужчина находился в плену у африканских племен. И вот его вернули к жене и сыну, только теперь бывалый матрос ходит по городу с копьем и раскрашенным лицом, не признавая правил современной цивилизации. Сможет ли он вернуться в общество ради любимых людей?

Роль современного папуаса досталась Дмитрию Нагиеву. Режиссером выступил Егор Кончаловский.

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