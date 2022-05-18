Данила Козловский и Павел Табаков стали одноклассниками в новой комедии

17 мая в Сети появился трейлер отечественной авантюрной комедии «Молодой человек». В новой картине сыграли Данила Козловский, Павел Табаков и Ингрид Олеринская.

Главный герой картины – 30-летний мужчина, который всегда был отличником, но, став взрослым, оказался на дне. Его жена ушла к спортсмену, с убогой работы в банке уволили, а на плечах висит еще несколько лет ипотеки за маленькую студию. А вот его одноклассник, который в школе был двоечником, стал преуспевающим бизнесменом. Несправедливо? А то!

Но бывший хулиган как раз может спасти нашего героя-неудачника. Бизнесмен объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. И отличник собрался поучаствовать в нем, воспользовавшись своей смазливой внешностью, благодаря которой он все еще сможет сойти за школьника. Сможет ли взрослый обойти подростков в соревновании за огромный денежный приз и при этом сохранить тайну о своем возрасте?

Комедия выйдет в российских кинотеатрах 9 июня.

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