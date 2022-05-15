Ди Каприо, Лопес и Челентано вернутся в российские кинотеатры

В мае в повторный прокат выйдут три популярных фильма.

В российских кинотеатрах продолжают выпускать в повторный прокат хитовые фильмы прошлых лет.

Так 19 мая, среди новинок, появятся три картины, которые уже давно зарекомендовали себя у зрителей.

Одна из них — «Волк с Уолл-стрит» 2013 года, драматическая черная комедия Мартина Скорсезе о судьбе брокера-авантюриста Джордана Белфорта. В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл и Марго Робби.

Также в повторный прокат выйдут «Стриптизерши» 2019 года — драма о четырех танцовщицах, которые хотят разом сорвать большой куш. В главных ролях: Дженнифер Лопес, Карди Би, Лили Рейнхарт и Констанс Ву.

Ну а если вас интересуют фильмы «постарше», то в кино выйдет комедия с Адриано Челентано «Особые приметы: Красавчик» 1983 года. По сюжету, один очень популярный у дам и неотразимый мужчина платит своей молодой соседке, чтобы она притворялась его дочерью и отгоняла назойливых «невест». Но девушка и сама может легко обратить на себя внимание самовлюбленного альфа-самца.

больше по теме Компания Universal обновила график релизов своих фильмов в России на 2022 год Новинки западного кино сдвинулись по датам, но пока остались в планах показа российских кинотеатров.

Напомним, что из-за политических событий крупные западные киностудии объявили бойкот России и изъяли свои новинки 2022 года из кинопроката РФ.

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