В российский прокат повторно выйдет драматическое аниме «Ветер крепчает»

Это мультфильм о прекрасных мечтах и суровой реальности.

15 июня – в день основания легендарной анимационной студии Ghibli – в России в повторный прокат выйдет полнометражное аниме Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает».

Картина была выпущена в 2013 году и уже прокатывалась в кинотеатрах РФ в 2014-ом. Она рассказывает о жизни авиаконструктора Дзиро Хорикоси, инженера компании Mitsubishi и создателя одного из главных японских истребителей времен Второй мировой войны.

Однако мультфильм носит явный антивоенный характер. По сюжету, главный герой увлечен покорением неба и мечтает о том дне, когда человечество будет беспрепятственно летать над землей. Однако его выдающиеся идеи в области строения самолетов были использованы на нужды армии. При этом львиную долю сюжета занимают трагические отношения Дзиро с его возлюбленной.

больше по теме Расслабьтесь: в Сети появился умиротворяющий ролик с кадрами мультфильмов Хаяо Миядзаки Видео с безмятежными пейзажами идет 30 минут.

«Ветер крепчает» был номинирован на «Оскар» и получил ряд кинонаград. Во время своего релиза он позиционировался, как последняя работа гениального Хаяо Миядзаки, но позже японский аниматор продолжил рисовать мультфильмы.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.