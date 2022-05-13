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Отреставрированные советские мультфильмы покажут в кино

Буратино, Чиполлино и Алиса Селезнева ждут своих друзей у большого экрана.

Отреставрированные советские мультфильмы покажут в кино
«Тайна третьей планеты». Фото: кадр из мультфильма 1981 года

Киностудия «Союзмультфильм» отреставрировала несколько классических советских мультфильмов и собирается выпустить их на большой экран в начале лета.

«Специалисты «Союзмультфильма» проделали большую работу по устранению дефектов и погрешностей, чтобы фильмы были максимально приближены к оригинальному качеству», — сообщает студия в Telegram.

Отмечается, что современные дети смогут ознакомиться с классикой советской анимации, которая зачастую из-за своего качества оставалась в тени по сравнению с западными мультфильмами. Родители же получат весточку из детства и увидят своих любимых персонажей по-новому.

Итак, вот расписание ностальгических премьер:

  • 1 июня – «Приключения Буратино» (1959);
  • 9 июня – «Чиполлино» (1961);
  • 16 июня – «Тайна третьей планеты» (1981).

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«Союзмультфильм»Алиса Селезневадетские мультфильмымультфильмПриключения БуратиноЧиполлино