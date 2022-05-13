Компания Universal обновила график релизов своих фильмов в России на 2022 год

Новинки западного кино сдвинулись по датам, но пока остались в планах показа российских кинотеатров.

Кинокомпания Universal, ранее объявившая бойкот российским зрителям, обновила даты выхода своих фильмов на территории РФ. По сути, релизы блокбастеров лишь немного сдвинули по сравнению с графиком начала 2022 года.

Так, фильм про динозавров «Мир Юрского периода: Господство» переехал с 9 на 16 июня. Хоррор «Черный телефон» переместился с 23 июня на 21 июля. Мистический фильм «Нет» Джордана Пила выйдет не 21 июля, а 11 августа. Мультфильм «Кот в сапогах: Последнее желание» отпрыгнул еще дальше — с 15 сентября на 22 декабря. А новый фильм про братьев Марио ушел с 22 декабря 2022 года на 16 марта 2023-го.

Кроме того, третью часть спортивной драмы «Крид» поставили на 1 декабря, а супергеройский фильма «Самаритянин», стоявший в графике 25 августа, и вовсе убрали.

Об этом изменениях сообщил «Бюллетень кинопрокатчика», отметив, что Universal занялась обновлением базы данных российских кинотеатров.

Напомним, ранее кинокомпания обновила график релизов студии Warner Bros. В основном, там кинокомиксы DC.

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