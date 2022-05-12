«Титаник» по-русски: в прокат выходит взрослая комедия «Приплыли!»

19 мая в российских кинотеатрах выходит отечественная комедия 18+ «Приплыли!»

По сюжету, романтичный, но не самый брутальный парень хочет сделать своей девушке предложение, имитировав события из фильма «Титаник». Как удачно, что у его отца есть яхта, чтобы провернуть задумку. Вот только у папаши другие планы на судно — оно нужно ему чтобы провернуть одно незаконное дельце.

А тут еще в путешествие навязался подозрительный друг, который может разбить влюбленную пару. Да и молодой капитан у яхты — тот еще бабник. В общем, все это выльется чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.

В картине снялись Владимир Яглыч, Роман Фомин, Маргарита Аброськина, Александр Соколовский и Игорь Золотовицкий.

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