Полеты Ирины Пеговой и таинственная пещера: как снимался фильм «Тайна амулета»

В кинотеатрах вышла российская сказка «Тайна амулета» режиссера Елены Бычковой. Герои этого фэнтези летают, бродят по волшебной пещере и встречаются с птицей Гамаюн, о которой в одной из своих песен упоминал Григорий Лепс.

О чем картина «Тайна амулета»

Фильм «Тайна амулета» напоминает знаменитую «Сказку о потерянном времени», только в нем все происходит наоборот. Если в произведении Евгения Шварца дети превращались в пожилых взрослых, то здесь трое молодых людей — Иннокентий, Сияна и Максим — однажды просыпаются в телах подростков.

И чтобы вновь возвратиться к себе прежним, они должны найти богов среди людей и вернуться к своим детским мечтам. А еще понять, что в этом мире нельзя терять времени…

Как Ирина Пегова летала с помощью крана

Роль славянского бога Сварога, который на земле стал изобретателем, сыграл актер Александр Пацевич. А как известно, божество обладает сверхспособностями. Поэтому в одном из эпизодов герою Александра и Ирины Пеговой даже пришлось летать.

«У нас была такая альпинистская страховка. И весь день мы с Ириной летали с помощью крана. А мы еще были одеты в тяжелые костюмы, и в них приходилось буквально зависать над водой, — пояснил Александр. — По сюжету наши герои как будто падают с камня, ныряют в воду и вылетают из нее. Я думал, что если, не дай бог, страховка порвется, то как мы будем выплывать? К счастью, обошлось без происшествий»

Кстати, Ирина Пегова сыграла странную женщину Ладу, которая в буквальном смысле ждет неземной любви. Для этого она почти каждый день выходит на берег моря в красивых нарядах и смотрит на небо в надежде, что там появится ее судьба…

Нельзя не отметить и Ивана Агапова, сыгравшего мэра-взяточника, обладающего волшебным амулетом. Он как раз и безответно влюблен в Ладу.

Съемки проходили в Крыму на заброшенной базе по изучению шторма. По словам продюсера и автора идеи картины Ирины Деминой, чтобы снять стихию на море приходилось ловить нужную погоду. Вообще в фильме показаны самые живописные места Крыма, упоминаются местные легенды. Например, сказание о некоем таинственном призраке в пещере. Кстати, именно это место сыграет судьбоносную роль в жизни главных героев.

Съемки в пещере же проходили два дня. Не обошлось и без приключений.

«Рядом с пещерой никаких отелей нет, только лагерь для спелеологов. И часть группы разместилась там. Остальных же повезли в гостиницу, которая находится в часе езды от пещеры, — рассказала Ирина Демина. — И один автобус потерялся, долго кружил вокруг кладбища, расположенного в тех местах. А, учитывая сложность смен, у нас и так было не много времени. Но, к счастью, все доехали до нужного места. Я даже боялась, что на следующий день группа откажется сниматься. Но все как штык построились и поехали работать дальше, за что им большая благодарность».

Продюсер фильма Ирина Демина: «Мне хотелось, чтобы люди знали и наших богов»

По словам Александра Пацевича, на протяжении всего съемочного процесса юные актеры демонстрировали профессионализм. Они показали себя как трудолюбивые, интересные, отзывчивые партнеры, с которыми приятно иметь дело.

По словам исполнителя роли юного Иннокентия, Дмитрия Мигунова, некоторые сцены переснимали, но в целом было интересно и весело работать. На съемочной площадке Дмитрий подружился с актерами Макаром Пусторамовым и Вероникой Деминой, сыгравшими главных героев в детстве, во многом потому что у них было больше всего совместных сцен.

В ходе съемок юные артисты не только побывали по ту сторону экрана, интересно провели время на море, но и узнали много нового.

«Мне хотелось, чтобы люди знали и нашу мифологию, — отметила Ирина Демина. — Потому что мы все хорошо знакомы с греческими богами, а вот про наших забываем. И хотелось исправить эту ошибку».

Фильм уже можно увидеть в кинотеатрах. Картина рекомендована для семейного просмотра.

«Сейчас детям уделяется не так много внимания. А поскольку время у нас своеобразное, санкционированное, то благодаря санкциям это кино может увидеть свет. У меня большие надежды на это», — подчеркнул Александр Пацевич.

Смотрите также

Еще больше интересных материалов в нашем Telegram-канале.