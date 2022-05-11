Русские Бонни и Клайд: вышел трейлер криминального фильма «Межсезонье»

Это новый проект от создателя драмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

11 мая компания-прокатчик «Централ Партнершип» опубликовала тизер-трейлер нового фильма Александра Ханта — режиссера криминальной драмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Новая работа постановщика имеет более простое название «Межсезонье», однако по накалу страстей и абсурда, вероятно, переплюнет предыдущий проект. 45-секундный ролик пестрит яркими криминальными сценами с участием подростков.

В центре сюжета — несовершеннолетние влюбленные Саша и Даня. Эта парочка сбегает из дома и бросает вызов несправедливому миру взрослых, чтобы отстоять свое право на любовь и возможность быть самими собой. Опьяненные свободой эти современные Ромео и Джульетта быстро превращаются в Бонни и Клайда. И теперь в погоню за юными мстителями бросились не только родители, но и полиция.

Фильм появится в российских кинотеатрах 23 июня.

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