Одинокая женщина против всех: в кино выходит социальная драма «Улей»

12 мая в российских кинотеатрах выйдет европейская драма «Улей», получившая множество наград на кинофестивале «Сандэнс» 2021 года, в том числе и за режиссуру. Он также был включен в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший зарубежный фильм».

Картина рассказывает о женщине из Косово, чей муж пропал во время войны. Чтобы прокормить семью, героиня решает открыть небольшой бизнес по производству угощений из перца. Однако в патриархальном обществе такая инициатива не приветствуется. Неприязнь к отчаянной предпринимательнице выказывают не только односельчане, но члены ее собственной семьи.

Картина основана на реальных событиях. Ее режиссер и сценарист Блерта Башоли узнала об истории прототипа своей героини по телевизору. Затем она лично встретилась с этой несломленной женщиной и после разговора решила снять про нее не документальный, а художественный фильм.

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