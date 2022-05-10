Неужели возвращаются? Фильмы студии Warner Bros. получили новые даты выхода в России

«Бэтмена» не показали, но, может, хоть «Акваменом» порадуют.

Российский офис компании Universal, занимающийся прокатом фильмов студии Warner Bros. впервые с 1 марта 2022 года обновил график кинорелизов для РФ.

В частности, конкретные даты получили новинки кинокомиксов DC. Так мультфильм «Суперпитомцы» запланирован на 28 июля – почти одновременно с мировой премьерой. «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил дату 20 октября, «Шазам! 2» — 22 декабря, «Аквамен и потерянное королевство» — 16 марта 2023 года, а «Флэш» — 22 июня 2023 года.

Также не следующий год ушли релизы сиквела фильма про гигантскую акулу «Мег-2: Впадина» с Джейсоном Стейтемом (3 августа) и «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе (14 декабря).

Об этих датах сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», но у издания пока нет точной информации, возвращается ли студия Warner Bros. на российский рынок или нет.

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Напомним, в марте 2022 года крупные голливудские кинокомпании — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — объявили о временной приостановке проката своих фильмов в России в связи с ситуацией на Украине.

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