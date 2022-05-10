Назад в детство: в кино выходит отечественное фэнтези «Тайна амулета»

12 мая в кинотеатрах стартует показ отечественного фэнтези-фильма «Тайна амулета».

По сюжету, славянские боги возвращают троих молодых людей в прошлое, делая их снова детьми, чтобы ребята вернули пропавший у высших сил артефакт, способный исполнять желания. Задача усложняется тем, что колдовской вещью завладел нечистый на руку мэр города, который теперь использует магию в своих корыстных целях. А пока главные герои находятся в своих юных телах, у них есть возможность вспомнить детские мечты и осуществить их.

В сказочной семейной картине снялись Александр Пацевич, Иван Агапов, Ирина Вилкова, Ирина Пегова и другие актеры.

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