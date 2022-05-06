«Маруся фореva!»: в кино выходит фильм про внезапное отцовство

12 мая в кинотеатрах выйдет отечественная семейная комедия «Маруся фореva!».

Ее главный герой — 24-летний парень по прозвищу Индеец. У него шикарная питерская жизнь с успешной карьерой, холостяцкими тусовками и отвязными вечеринками. И вдруг любителю клубов сообщают, что он является отцом пятилетней девочки Маруси. Ненагулявшийся молодой человек хочет как можно быстрее сбросить этот «балласт» путем того, что докажет свою непричастность к появлению малышки на свет. Но очаровательная Маруся может изменить даже такого пройдоху.

Девочку сыграла юная актриса Софья Петрова. Ее папашу — Кузьма Сапрыкин (сериалы «Дылды», «Проект «Анна Николаевна», «Отпуск»). Также в картине снялись Раиса Рязанова, Филипп Бледный, Соня Присс, Алина Булынко, Кирилл Каганович и другие актеры.

Добавим, что фильм был снят еще в 2020 году и все это время был доступен в электронных видеосервисах.

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