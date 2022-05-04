Врач влюбилась в своего пациента в новом фильме Сергея Бодрова – старшего

12 мая в российских кинотеатрах выйдет мелодрама Сергея Бодрова – старшего по его собственному сценарию «Дышите свободно».

Это история о заикающихся людях. Главный герой приходит лечиться от заикания к известному доктору, которую все считают настоящим волшебником в деле исправления дефектов речи. Среди ее пациентов мужчина находит новых друзей и новую любовь. Вот только сама врач тоже влюбляется в своего подопечного и намерена завоевать его сердце.

В картине снялись Евгений Ткачук, Полина Агуреева и Полина Пушкарук.

Добавим, что Бодров хотел снять кино о борьбе с заиканием еще в 90-е годы, но несколько раз откладывал реализацию этой идеи. И вот наконец зрители смогут увидеть результат данной работы.

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